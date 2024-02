Aparjodei un Vītolai astotā un devītā vieta Pasaules kausa kamaniņu sportā posmā

Lai novērstu situāciju, kāda bija iepriekšējā posmā, kad siltajos laika apstākļos vairāki sportisti pirmajā braucienā tīši bremzēja, lai otrajā braucienā startētu pēc iespējas vēlāk, Starptautiskā Kamaniņu sporta federācija (FIL) šai nedēļas nogalei mainīja starta kārtību. Vieniniekos pirmie pieci startē piektdienas Nāciju kausā pirmās piecas vietas ieņēmušie sportisti apgrieztā secībā, pēc tam startē izsēto braucēju grupas (7.-12./1.-6.vieta kopvērtējumā), bet noslēgumā startē pārējie Nāciju kausa dalībnieki, sākot no sestās pozīcijas. Otrajam braucienam kvalificējas tikai 20 labāko rezultātu īpašnieki, kuri noslēdzošajā braucienā startē no 20.vietas līdz pirmajai.

No plkst.13.30 sāksies Sprinta kausa sacensības, kurās startēs labākie 15 sportisti no pamatsacensībām. No latviešiem visi sestdien startējušie sportisti nodrošinājuši dalību sprinta sacensībās.