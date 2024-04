NBA sezonas pamatturnīra statistikas līderi: Dončičs, Sabonis, Halibērtons, Vembanjama un Fokss

Rezultatīvajās piespēlēs regulārā čempionāta līderis ar 10,9 piespēlēm bija Tairīss Halibērtons no Indiānas "Pacers", aiz kura ar 9,8 piespēlēm sekoja Dončičs un 9,0 - Nikola Jokičs no Denveras "Nuggets". Porziņģa kontā vidēji divas rezultatīvas piespēles mačā, bet Bertāna rēķinā 0,8 piespēles.

Labākais pārtvertajās bumbās (2,0) bija De'Ārons Fokss no "Kings", ar labāko precizitāti no spēles izcēlās Daniens Gefords (72,5%) no "Mavericks", visvairāk tālmetienus (357) realizēja Stefens Karijs no Goldensteitas "Warriors", bet labākais tālmetienu precizitātē (46,1%) bija Greisons Allens no Fīniksas "Suns".