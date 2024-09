Video Pļaviņš ar Bjalokozu izcīna otro vietu "King of the Court" turnīrā Nīderlandē

"Queen and King of the Court" turnīros pretinieki spēlē 15 minūšu maču. Spēles laukuma viena puse tiek dēvēta par "karaļa" pusi. Šajā pusē spēlējošais duets uzņem servi, tādējādi iegūstot nelielas priekšrocības. Laukumu pamet izspēli zaudējušie, viņu vietā stājoties nākamajam pārim. "Karaļa" pusē duets turpina spēlēt, līdz zaudē izspēli. Pēc katra 15 minūšu raunda viens vai vairāki dueti ar mazāko punktu skaitu izstājas no turpmākajām sacensībām.