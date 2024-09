Amerikāniete rekordīsā laikā ar divriteni apbraukusi apkārt pasaulei

Vilkoksas ceļojums apkārt pasaulei: no Čikāgas viņa devās uz Ņujorku, no kurienes lidoja uz Portugāli. Pēc tam viņa ceļoja cauri Vācijai, pāri Alpiem, gar Balkānu pussalu un visbeidzot no Turcijas uz Gruziju. Pēc tam viņa lidoja uz Austrāliju, brauca no Pērtas gar dienvidu krastu līdz Brisbenai, kur kāpa lidmašīnā, lai aizlidotu uz Jaunzēlandi. Šķērsojusi abas salas, viņš lidoja uz savu dzimto pilsētu Ankoridžu, devās uz Losandželosu un pēc tam atpakaļ uz Čikāgu.