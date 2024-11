LOV nosaka papildu iespējas dalībai olimpiskajā vienībā

Lai sportistus iekļautu LOV zelta sastāvā, olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātos ir jāieņem vietas no pirmās līdz astotajai, bet Eiropas čempionātos jākāpj uz goda pjedestāla, Pasaules kausa kopvērtējumā jāieņem vieta no pirmās līdz sestajai, bet pasaules rangā, ja šajā sporta veidā nenotiek ne pasaules, ne Eiropas čempionāti, jābūt labāko piecdesmitniekā.

Sudraba sastāvā tiek iekļauti sportisti, kuri olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātos ieņem vietas no devītās līdz 12., bet Eiropas čempionātos - no ceturtās līdz astotajai, Pasaules kausa kopvērtējumā - vietu no septītās līdz desmitajai, bet pasaules rangā - vietas no 51. līdz 100.