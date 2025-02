Ērvings aizstās Deivisu šonedēļ gaidāmajā NBA Visu zvaigžņu spēlē

Ērvings spēlēs Šakila O'Onīla izvēlētajā komandā kopā ar Lebronu Džeimsu no "Lakers", Stefenu Kariju no "Warriors", Džeisonu Teitamu un Džeilenu Braunu no Bostonas "Celtics", Kevinu Durentu no Fīniksas "Suns", Demjenu Lilardu no Milvoki "Bucks" un Džeimsu Hārdenu no Losandželosas "Clippers".

Janga komandas biedri būs Nikola Jokičs no Denveras "Nuggets", Šejs Gildžess-Aleksandrs no Oklahomasitijas "Thunder", Viktors Vembanjama no Sanantonio "Spurs", Paskāls Siakams no "Indiānas "Pacers", Alperens Šenguns no Hjūstonas "Rockets", Karls-Entonijs Taunss no Ņujorkas "Knicks" un Donovans Mičels no Klīvlendas "Cavaliers".