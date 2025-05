Jezga pašmāju futbolā – klubs spēles norises vietā neielaiž žurnālistus

Arkādiju neielaida kā žurnālistu, mani neielaida kā TV komentētāju. Tāpēc šobrīd komentēju attālināti, nokavēju apmēram 30min no mača. Klubs lai pats skaidro, bet esot kaut kas pret Sportacentru. Šajā skumju stāstā kā mūžīgais optimists atrodu pozitīvo - būs ko stāstīt Patreonā. https://t.co/RcjAAf5QIk

FK Metta, rūpējoties par objektīvas un profesionālas sporta vides uzturēšanu, ir pieņēmusi lēmumu ierobežot sportacentrs.com pārstāvjiem bezmaksas ieeju stadionā ar mediju akreditāciju, kā arī komentētāju piekļuvi spēļu oficiālajām komentēšanas vietām kluba mājas spēlēs.

Šis lēmums neierobežo sportacentrs.com komentētāju vai žurnālistu iespējas apmeklēt FK Metta mājas spēles kā spēles skatītājiem, uzrādot biļeti vai sezonas abonementu.

FK Metta aizvadītā mēneša laikā ir konstatējusi vairākas situācijas, kur sportacentrs.com saturā tika izrādīta atšķirīgas nokrāsas, nievājoša un pat ciniska attieksme pret klubu un kluba oficiālajām personām, tostarp:

FK Metta dzimšanas dienas spēle tika atspoguļota ar virsrakstu "pretinieku dzimšanas dienā kūku ēd liepājnieki", ignorējot kluba vārdu un trivializējot jubilejas nozīmi.

Virsrakstos sistemātiski tika ignorēts FK Metta nosaukums, pat spēlēs, kur klubs bija mājinieks (piemēram, aprakstos par spēlēm Hanzas vidusskolā), līdzīgu pieeju Sportacentrs portāls izmanto rakstos par agresorvalstīm un to sportistiem, izvairoties no to pieminēšanas.

6. maija rakstā tika izmantots termins "diletantiska nesavaldība", kritizējot FK Metta treneri neobjektīvā un emocionāli vērtējošā manierē, šāds raksta autora subjektīvs un nosodošs vērtējums nav izrādīts citos rakstos pie citu klubu oficiālo personu saņemtajām diskvalifikācijām.

Tiek radīti tendenciozi virsraksti, piemēram, "FK Metta treneri izdzen no spēles", šādi pārspīlēti un apkaunojoši epiteti nav vērsti citu futbola klubu oficiālo personu virzienā.

Šādi piemēri liecina par apzinātu atšķirīgas attieksmes izrādīšanu, necieņu un objektivitātes principu pārkāpumiem sporta žurnālistikā.

FK Metta ir Latvijas futbola virslīgas, kuri piešķir sezonas mediju akreditācijas, biedrs un uzskata, ka mediju priekšrocības – bezmaksas akreditācijas – jāpiešķir tikai tiem mediju pārstāvjiem, kuri ievēro cieņu un profesionālas žurnālistikas standartus. Futbolā nav vietas atšķirīgai attieksmei neatkarīgi no piederības kādai sociālai grupai vai klubam.

FK Metta vienmēr augstu vērtēs profesionālu, cieņpilnu sporta žurnālistiku un turpinās sadarboties ar tiem medijiem, kuri šos principus ievēro.

Ar cieņu,

FK Metta