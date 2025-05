Neminot apsūdzētā vārdu, prokuratūrā aģentūrai LETA apstiprināja, ka pēc prokurores un apsūdzētā iniciatīvas notika pārrunas par vienošanās noslēgšanu par sodu, bet pārrunu gaitā netika panākta vienošanās par soda apmēru. Līdz ar to krimināllieta nosūtīta uz tiesu skatīšanai vispārējā kārtībā.

Janičenoks pēc notikušā atkāpās no amata.

Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.