Ceļotājs Kārlis Bardelis Klusajā okeānā no Tuvalu valsts, veicot aptuveni 4630 kilometru airu laivā, sasniedzis Papua Jaungvineju un jau drīz dosies tālāk. Uz Āzijas kontinentu, kas būs okeāna airēšanas noslēdzošais posms. Vairākus mēnešus atrodoties okeānā un jūrās, viņš sastapis milzīgus tankerus, dreifējošus kokus un agresīvas haizivis. Papua Jaungvinejā Kārlis atrisinājis satelīttelefona problēmu, pārliecināsies par veselības stāvokli un turpinās airēt.

Kāris Bardelis ceļā apkārt zemeslodei

Kārļa Bardeļa ceļošanas pieredzes bagāžā ir daudz dažāda veida ceļojumu. Viņš slēpojis pa polāro loku, ar skrituļslidām šķērsojis Eiropu no Nordkapa Norvēģijā līdz Gibraltāram, ar velosipēdu stindzinošā salā devies no Rīgas uz 2014. gada Soču olimpiskajām spēlēm un ar šo pašu airu laivu kopā ar domubiedru Gintu Barkovski - no Ludericas (Namībija) pāri Atlantijas okeānam uz Rio Olimpiādi.