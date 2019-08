"Vuelta a Espana" sestajā posmā uzvaru izcīna spānis Errada

Sestajā posmā dalībnieki mēroja 198,9 kilometrus garu distanci, kurā jau pašā sākumā braucējiem bija jāpārvar divi kategorizētie kāpumi. Errada, kurš iepriekšējā posmā finišēja trešajā vietā, ceturtdien distancē pavadīja četras stundas 43 minūtes un 55 sekundes, izcīnot uzvaru. Uzvarētājs par septiņām sekundēm apsteidza Tūnsu, bet no viņa 14 sekundes atpalika francūzis Dorians Godons ("AG2R La Mondiale").

Trīs kilometrus līdz finišam līderu grupa zaudēja savu atrāvienu, līdz ar to vairāki braucēji īsi pirms distances pēdējiem metriem saglabāja intrigu sacensībās. Viens no braucējiem, kurš tikai beigās panāca līderus bija Tūnss, bet finiša spurtā ātrāks izrādījās vietējais Errads, spējot nedaudz atrauties no tuvākajiem sekotājiem.