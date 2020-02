Putniņa iemet 30 punktus Turcijas čempionāta spēlē

Putniņa šajā spēlē laukumā pavadīja 31 minūti un 37 sekundes, kuru laikā guva 30 punktus, grozā raidot 11 no 14 divpunktu un vienu no diviem trīspunktu metieniem. Tāpat viņa realizēja piecus no sešiem "sodiņiem".