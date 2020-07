Ķīnas un NBA konflikts: Bijušais līgas darbinieks atmosfēru Siņdzjanā salīdzina ar Otro pasaules karu

NBA saskārusies ar neskaitāmām problēmām, atverot vienu no akadēmijām Siņdzjanā (Xinjian) - Ķīnas rietumos, kur tagad vairāk nekā miljons musulmaņu tiek turēti nometnēs aiz dzeloņstieplēm. Siņdzjanā nereti aizturēti amerikāņu treneri, un viņi tiek novēroti. Viens no amerikāņu treneriem tika aizturēts trīsreiz bez iemesla. Viņš un vēl citi kolēģi nevarēja šajā reģionā tikt pie mājokļa, jo ir ārzemnieku statusā.

NBA savas programmas Ķīnā sāka 2016. gadā. Mērķis bija attīstīt un pilnveidot vietējos spēlētājus. Ķīnas tirgus NBA kontā ir ienesis piecus miljardus ASV dolāru. NBA amatpersonas lūdza pašreizējos un bijušos darbiniekus nerunāt ar ESPN par notikumiem Ķīnā. E-pastā vienam no bijušajiem treneriem līga nosūtīja ziņu: "Lūdzu, nepieminiet, ka NBA ir aizliegusi jums par to runāt."

Daudz ticis spekulēts par to, vai līgas komisārs Silvers zinājis par šausmīgo situāciju akadēmijās. "Ja viņš to zinātu, mūs visus tūlīt atlaistu," ESPN sacīja viens no treneriem.

Markss Teitums atzina, ka viņi no darbiniekiem iepriekš bija dzirdējuši sūdzības par attieksmi pret basketbolistiem. "Akadēmijas galvenā prioritāte ir sportistu veselība un pašsajūta," sacīja Teitums. Viņš atzina, ka no visiem minētajiem gadījumiem tikai vienu ir izdevies pierādīt, kur sportistam no lielas slodzes bija sirds problēmas. Daudzi darbinieki, kas strādā Ķīnā, teica, ka Teitums pat neapzinās, cik situācija patiesībā ir drausmīga. Treneri pat stāstījuši par tādiem gadījumiem, kad jaunajam basketbolistam no metra attāluma ar bumbu mests pa seju un pēc tam iesists pa ribām.