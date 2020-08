Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Ābols cels Jelgavu, bet Šremps - "Mogo"

Jelgavnieku jaunais galvenais treneris Artis Ābols sarunā spēlētāju uzvārdus (pa maiņām!) ber kā dažkārt TV reportāžā. Knapi iespējams pierakstīt. Kaut Artis Jelgavā strādā tikai no 13. augusta, Latvijas hokeja drēbi viņš pārzina ļoti labi. Vien nosmejot, ka līdz šim viņam bijusi laime strādāt ar hokeja pašu augšu - Latvijas izlasi un Rīgas "Dinamo", bet nu pieripojis Latvijas virslīgas hokejs. Valerijam Kuļibabam kļūstot par HK "Rīga" galveno treneri, Jelgavas kluba vadība izvēlējās Arti Ābolu, manuprāt, vienu no labākajiem pašmāju treneriem. Nu būs iespēja savu trenera talantu apliecināt Latvijas čempionātā.

Otrajā piecniekā: P. Ozols - Goršānovs, Bernhards - A. Homjakovs - Visockis, trešajā: Grekovs - Stebulis, Cipruss - Adeļsons - Novikovs, ceturtajā: Slišāns, Tempelmanis - Briņecs - Jevdokimovs, plus vēl divi uzbrucēji - Butāns un Kurņigins, kā arī divi vārtsargi - Cimermanis un Ļeščenko.

Kaut gan Latvijas ārzemēs spēlējošo hokejistu uzvārdi man nav sveši, no Ābola nosauktā atrodu tikai deviņus (!) pērn Jelgavā pabijušos - Cimermanis, Goršānovs un septiņi uzbrucēji. Kapitāla migrācija. Prom pērnās sezonas labākais metējs Gatis Sprukts ("Olimp"), Juliāns Misjus (veselība), Valentīns Feoktistovs... Praktiski gandrīz jauna komanda. Artjoms Ļeščenko (2003) pērn spēlējis "Dmitrov-17" vienībā Krievijā, jelgavnieks, esot starp Latvijas jaunatnes izlases kandidātiem. Patriks Ozols ir "Lido" nepabeigtā projekta produkts ar vienas sezonas pieredzi Amerikas NAHL. Amerikas hokejā trīs gadus izglītojies Iļja Grekovs (1999), Everts Stebulis (2001) pēdējās divas sezonas aizvadījis Nīneshamnas hokejā Zviedrijā, bet jauniņais Haralds Slišāns (2002) pērn spēlēja HS “Rīga”.

Ar diviem jaunpienācējiem uzbrukumā jau iepazināmies. Pārējie: Renārs Cipruss no "Olimp", Ralfs Jevdokimovs ("Dinaburga", U-20 izlases kandidāts), Deivids Tempelmanis (1997) pēdējos divus gadus spēlējis Ziemeļamerikas trešā līmeņa junioru līgās, Endijs Butāns pārnācis no HK "Liepāja", bet vēl viens jaunulis - Ričards Briņecs (2003) ir Jelgavas spēlētājs no JAHL.