RFS virslīgas spēlē sagrauj "Liepāju"

Jau spēles pirmās minūtes beigās bumbu viesu vārtos ieraidīja Artūrs Zjuzins. Pēc Petra Mareša piespēles no kreisās malas bumba rikošetā nonāca pie Latvijas izlases pussarga, kurš izdarīja sitienu no dažiem metriem un bija nekļūdīgs. Dažas minūtes vēlāk bumba pēc Dodo sitiena noripoja garām RFS vārtu stabam.

Spēles 20.minūtē Dodo sita bumbu ar galvu un norībināja vārtu pārliktni, taču šajā epizodē tika konstatēta aizmugure un, bumbai sasniedzot savu mērķi, rezultāts tāpat paliktu nemainīgs. Kad komandas bija nospēlējušais vairāk nekā pusstundu, ar bīstamu sitienu no asa leņķa atzīmējās Tomašs Šimkovičs.

Otrā puslaika sākumā ar galvu nedaudz vārtiem garām sita Karašausks, bet nedaudz vēlāk pāris minūtes pēc iesaistīšanās spēlē dzelteno kartīti saņēma Ingars Sarmis Stuglis. Otrā laukuma galā pēc Sedrika Kuadio sitiena no tuvas distances liepājniekus glāba vārtsargs Oleksandrs Ribka.

Puslaika vidū divās epizodēs "Liepāju" no zaudētiem vārtiem glāba Ribka, kurš neitralizēja Lipuščeka un Elvja Stugļa izdarītos sitienus. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas nepilnas 12 minūtes, Darko Lemaičs ar sitienu no soda laukuma līnijas panāca 4:0. Pāris minūtes vēlāk pilnīgi netraucēts no 13 metriem bumbu pāri vārtiem sita Karašausks.