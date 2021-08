Gulbis pirmo reizi pusotra gada laikā atstāj ATP ranga Top 200

Vadošajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Līderis ir serbs Novaks Džokovičs, viņam seko Daniils Medvedevs no Krievijas, grieķis Stefans Cicips, Aleksandrs Zverevs no Vācijas, spānis Rafaels Nadals, austrietis Dominiks Tīms, Andrejs Rubļovs no Krievijas, Mateo Beretīni no Itālijas, šveicietis Rodžers Federers un Deniss Šapovalovs no Kanādas, kurš noslēdz vadošo desmitnieku.