RFS futbolisti uzņem grupas līderi Stambulas "Bašakšehir"

Iepriekšējās sezonas ceturtā spēcīgākā Turcijas vienība "Bašakšehir" Konferences līgu sāka no kvalifikācijas otrās kārtas, kurā ar 2:1 summā uzvarēja Izraēlas komandu Natanjas "Maccabi", pēc tam ar 6:1 uzveica Koubavogiras "Breioablik" no Islandes, bet "play-off" kārtā ar 4:2 guva virsroku pār Antverpenes "Royal" no Beļģijas.