Video ⟩ Grieķija iekļūst Pasaules kausa finālturnīrā, tuvojas arī Serbija

Pirms tam no Eiropas izlasēm pirmdien kvalifikācijas barjeru pārvarēja arī Itālija, Spānija, Slovēnija, Lietuva un Francija, bet no Āzijas izlasēm finālturnīrā iekļuva Ķīna.

Grieķijas izlasē 20 punktus guva Jannulis Larendzakis, bet 13 punkti un desmit rezultatīvas piespēles bija Nikam Kalatesam. Beļģiju no zaudējuma neglāba Retina Obasohana individuāli veiksmīgā spēle - mājinieku līderis šajā mačā guva 30 punktus.

Finālturnīrs no 2023. gada 25. augusta līdz 10. septembrim norisināsies Filipīnās, Japānā un Indonēzijā. Vietas finālturnīrā nodrošinātas divām no trim mājiniecēm Japānai un Filipīnām, vēl no Āzijas zonas ceļazīmes ir Jaunzēlandei, Libānai, Austrālijai un Ķīnai, Āfrikas zonā kvalificējusies Kotdivuāra, Amerikas zonā - Kanāda, bet Eiropas zonā - Somija, Vācija, Latvija, Itālija, Spānija, Slovēnija, Lietuva, Francija un Grieķija.