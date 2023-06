Video ⟩ "Golden Knights" bez Bļugera svin uzvaru arī Stenlija kausa finālsērijas otrajā spēlē

Lasvegasas komandai vadību ieguva Žonatans Maršeso, astotajā minūtē realizējot vairākumu, bet pirmā perioda turpinājumā to nostiprināja Aleks Martiness. Nākamajā periodā pirmajās nepilnās astoņās minūtēs vēl pa vārtiem guva Nikolā Ruā un Brets Houdens, kā dēļ Sergeja Bobrovska vietā "Panthers" vārtos stājās Aleks Laions.

Edins Hils "Golden Knights" vārtos atvairīja 29 no 31 metiena. Bobrovskis tika galā ar deviņiem no 13 raidījumiem, bet Laions - 12 no 15.