Gailītis: Esmu ļoti apmierināts ar komandas spēli

Latvijas čempione "VEF Rīga" C apakšgrupā ir kopā ar Vācijas komandu Bambergas "Brose", Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, "Gaziantep" no Turcijas, "Peristeri" no Grieķijas un Nimburkas ČEZ no Čehijas, kā arī ar kvalifikāciju pārvarējušo "Ņižņij Novgorod" no Krievijas un Baras "Mornar" no Melnkalnes.