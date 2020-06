Apstiprinātas izmaiņas futbola virslīgas čempionāta reglamentā

Pēc virslīgas klubu ierosinājuma un pēc apstiprinājuma saņemšanas no Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) virslīgas čempionāta spēlētāju vasaras pāreju periods tiek noteikts no 20. jūlija līdz 1. septembrim, pagarinot to no četrām līdz sešām kalendārajām nedēļām.