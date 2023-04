"Medaļas abas puses" ⟩ Leģendārais Gunārs Jākobsons un viņa 6000 sporta spēļu reportāžas

No 12. līdz 28. maijam divu pasaules kaislīgāko hokeju valstu arēnās - Somijā, Tamperē un Rīgā norisināsies pasaules čempionāts hokejā. To vēros arī leģendārais sporta žurnālists, televīzijas un radio komentētājs Gunārs Jākobsons, kura profesionālajā kontā ir reportāžas no 30 pasaules čempionātiem hokejā, bet kopumā viņš komentējis vairāk nekā 6000 spēles - visbiežāk hokeja un futbola, kas sākušās ar vārdiem “Pie mikrofona Gunārs Jākobsons”. Tieši šāds nosauks dots viņa pirms trim gadiem iznākušajai atmiņu grāmatai.