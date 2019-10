"TTT Rīga" zaudē arī Eirolīgas trešajā mačā

Mača sākums labāks padevās viešņām, kas ar Kolmenas un Šartero pūlēm izvirzījās vadībā ar 5:0 un to saglabāja līdz pat septītās minūtes sākumam, kad Binta Drameha ar divpunktu metienu vispirms izlīdzināja rezultātu, bet pēc tam pirmoreiz mačā izvirzīja "TTT Rīga" vadībā ar 12:10.

Rīdzinieces trāpīja vien 25 procentus metienu, realizējot 14 metienus no 56, kamēr Francijas klubs meta ar 35,62 procentu precizitāti.

Pagājušajā sezonā Buržas klubs vietējā čempionātā apstājās jau pusfinālā, bet Eirolīgā ceturtdaļfinālā piekāpās Ungārijas komandai no Šopronas. Buržas vienība Eirolīgā uzvarējusi trīs reizes - 1997., 1998. un 2001.gadā - un pēdējo reizi pusfinālā tika pirms pieciem gadiem.

Francijas komandā spēlējušas arī basketbolistes no Latvijas - Anete Jēkabsone-Žogota (2004.-2006.) un Ieva Kubliņa (2011.-2012.), turklāt abas karjeras sākumu aizvadīja "TTT Rīga".

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.