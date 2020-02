Gvardiola paliks Mančestras "City" par spīti izslēgšanai no UEFA turnīriem

Laikraksts "The Times" vēsta, ka 49 gadus vecais spānis esot teicis gan kluba valdei, gan spēlētājiem, ka nekur no komandas neaizies pat tādā gadījumā, ja sankcijas pret Mančestras "City" tiks atstātas spēkā. Tāpat viņš priekšroku dod Mančestras klubam, nevis piedāvājumam no Itālijas A sērijas čempiones Turīnas "Juventus". Treneris par saviem nodomiem spēlētājiem paziņoja sapulcē svētdien.