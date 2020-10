Video ⟩ Latvijas izlases futbolisti spēles beigās izlaiž no rokām uzvaru

Mača 25.minūtē no tuva distances pa vārtiem sita Vladislavs Gutkovskis, pēc kura sitiena bumba trāpīja pa pretinieku un atstāja laukuma. Stūra sitienu izpildīja Krišs Kārkliņš, pēc kura piespēles Tarasovs ar galvu raidīja bumbu vārtos - 1:0.

Desmit minūtes vēlāk pēc vēl viena Kārkliņa stūra sitiena bumba iestrēga dažus metrus no vārtiem, latviešiem nespējot dubultot pārsvaru. Mača 38.minūtē arī pašam Kārkliņam bija iespēja izcelties, taču viņa sistās bumbas ceļā stājās pretinieku vārtsargs. Vēl minūti vēlāk tikai nedaudz līdz precīzam sitieniem pietrūka Dāvim Ikauniekam un Gutkovskim.

Mača 52.minūtē ātrā uzbrukumā Gutkovskim neizdevās pārspēt pretinieku pārsvaru. Viņš gan atguva bumbu un piespēlēja to Ikauniekam, taču viņam nesanāca sitiens. Puslaika turpinājumā cīņa ritēja nostāk no soda laukumiem, abu komandu spēlētājiem izceļoties ar pārkāpumiem.

Mača favorīte bija Melnkalne. Tā gan ieņem augstāku vietu pasaules rangā - 63.vieta pret Latvijas 137.vietu, gan arī spēlē augstākā Nāciju līgas grupā. Kamēr Latvija cīnās zemākajā D līgā, melnkalnieši ir C līgā. Turklāt atšķirībā no Latvijas, kas ar diviem neizšķirtiem pundurvalstu grupā ieņem otro vietu četru komandu konkurencē, Melnkalne C līgas pirmajā grupā svinējusi divas uzvaras un ieņem pirmo vietu.