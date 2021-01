Šmita un Strēlnieka duelī uzvar "Barcelona"; cīņa par līderpozīciju Eirolīgā saasinās

Tikmēr Strēlnieks spēlēja 16 minūtes un 50 sekundes, grozā raidot vienu no trim divpunktu metieniem un abus divus soda metienus, bet netrāpot divus "trejačus". Viņa kontā arī četras rezultatīvas piespēles, divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi un seši efektivitātes koeficienta punkti.

Pirmajā puslaikā maskavieši iekrāja 12 punktu pārsvaru, taču ļoti ātri to izlaida no rokām, pārtraukumā ar punkta pārsvaru dodoties viesiem (42:41). Barselonas komandas rindās līdera lomu uzņēmās Abriness, kurš pirmajās 20 minūtēs realizēja četrus no pieciem tālmetieniem.