Irbe: Kazahstānas vārtsargs ir ārkārtīgi neparasts

"Citādāki nekā iepriekš, līdz ar to viņiem ir stiprāks kolektīvs. To var just gan no spēlētājiem, gan viņu līdzjutēju pulciņa. Komanda ir pārliecināta, viņiem nav ko zaudēt, bet iegūt var tikai lielāku respektu. Viņu vairākums un pretuzbrukumi ir bīstami, viņi spēlē pietiekoši organizēti," viņš secināja.