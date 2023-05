Daugaviņš: Kanāda ir kā haizivs

Latvija trešo periodu sāka esot vadībā ar 2:1, taču jau noslēdzošās trešdaļas ievadā kanādiešiem izdevās izlīdzināt rezultātu, gūstot vārtus no asa leņķa.

"Vai mēs uzmestu pa vārtiem no tāda leņķa? Diez vai," izcēla Daugaviņš. "Viņiem tas ir asinīs. Es pats noteikti nemestu no tāda leņķa pa vārtiem, bet viņiem tas tiek audzināts no bērnības un pēc tam arī iekrīt tādi vārti."