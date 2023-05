Pēc uzvaras pār bronzu Latvijas izlases treneri izpildījuši kādu solījumu

Emocijas nespēja slēpt arī citu valstu sporta komentētāji brīdī, kad kļuva skaidrs, ka Latvijas izlase izcīnījusi bronzu. Harijs Vītoliņš: “Ja tu redzi, ka pastarītis cīnās pret milzi, vienmēr gribas, lai tas pastarītis to sapni piepilda, jo tas milzis jau ir dabūjis medaļas, viņš jau zina to. Mēs nekad nebijām to piedzīvojuši, tāpēc visiem gribējās redzēt to sensāciju.”