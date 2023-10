Video ⟩ Gailītis par Blūmu: Uz Robertu, tāpat kā viņa tēvu, vienmēr var paļauties

Kā vienu no galvenajām problēmām treneris izcēla to, ka vairākiem basketbolistiem šobrīd jāspēlē tā, kā viņi to nav ieraduši darīt. "Viņi nevar ar to sadzīvot, nespēj būt pietiekoši pacietīgi un efektīvi. Dažiem spēlētājiem, pārsvarā jauniešiem, tas ir arī līmeņa jautājums," atzina treneris.