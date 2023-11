Oficiāli: Izraēlas klubs Holonas "Hapoel" Čempionu līgas mājas spēles aizvadīs Rīgā

"Hapoel" F apakšgrupā nav aizvadījusi nevienu no trim paredzētajām mājas spēlēm. Izraēlas klubs 15. novembrī "Arēnā Rīga" plkst. 21.30 tiksies ar Lugo "Rio Breogan" no Spānijas, 6. decembrī plkst. 21 ar iepriekšējās sezonas čempioni Bonnas "Telekom" no Vācijas un 20. decembrī plkst. 21 ar "Bursaspor" no Turcijas.