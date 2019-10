"VEF Rīga" neizdodas izcīnīt panākumu arī otrajā FIBA Čempionu līgas spēlē

Latvijas komandā ar 18 punktiem izcēlās Roberts Stumbris, 14 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles Lesteram Medfordam, 11 punkti Jānim Blūmam, bet desmit punkti un piecas rezultatīvas piespēles Rona Karija kontā. Pretiniekiem 21 punktu guva Viljams Hečers, pa 16 punktiem Maikam Morisonam un Kristam Salustram, bet kaut divus punktus guva ikviens no 12 laukumā gājušajiem basketbolistiem.

C apakšgrupas mačs Rietumatēnās sākās nelabvēlīgi rīdziniekiem, kuri pārāk paļāvās uz trīspunktu metieniem, kas nebija precīzi, no deviņiem pirmajiem raidījumiem grozā krītot tikai vienam. Tikmēr mājinieki meta ar augstu precizitāti, vienubrīd sasniedzot fantastisko 71 procentu precīzu metienu un 17.minūtē pēc Hečera trīspunktu metiena panākot 20 punktu pārsvaru - 35:15.

Pakaļdzīšanos "vefieši" turpināja arī otrajā puslaikā. Mājinieku kanonādes precizitāte bija mazinājusies, bet viesi pamazām atrada ceļu līdz "Winmasters" grozam. Pēc pirmajiem deviņiem tālmetieniem līdz ceturtās ceturtdaļas sākumam precīzi bija astoņi no nākamajiem 13 trīspunktu metieniem, kas pēc spēlētām 30 minūtēm ļāva samazināt punktu starpību līdz viena metiena tiesai - 58:61.

Ar to arī "VEF Rīga" pulveris bija beidzies. Trāpīt vairs neizdevās, aizsardzībā vairākas reizes tika ielaisti viegli punkti, un mājinieki sāka mest iekšā arī trīspunktu metienus, kuru precizitāte Grieķijas klubam līdz pēdējai ceturtdaļai bija mazāka par 18 procentiem. Pārsvaru, kas jau bija sasniedzis 22 punktus - 84:62, izdevās sadeldēt, bet ne vairāk.

Jau ziņots, ka rīdzinieki turnīru sāka ar negaidītu uzvaru 80:74 pār Melnkalnes klubu Baras "Mornar", bet Peristeri vienība ar 70:64 apspēlēja "Gaziantep" no Turcijas.

Vēl šajā apakšgrupā otrdien Nimburkas ČEZ no Čehijas pagarinājumā ar 74:72 (18:13, 23:15, 12:18, 12:19, 9:7) pārspēja Turcijas vienību "Gaziantep", Melnkalnes klubs Baras "Mornar" ar 74:81 (20:24, 23:16, 17:20, 14:21) piekāpās Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, bet trešdien Krievijas klubs "Ņižņij Novgorod" viesos ar 73:58 (26:17, 20:7, 13:20, 14:14) uzvarēja Bambergas "Brose" no Vācijas.