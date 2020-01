Bagatska vadītā "Kyiv" sarūpē "Ventspilij" pirmo zaudējumu FIBA Eiropas kausā

Otrās ceturtdaļas sākumā vadība tika izlaista, taču lielākoties ar Čavara gādību, tika veikts deviņu punktu izrāviens, kā rezultātā vadībā tika atgūta. Ceturkšņa turpinājumā "Ventspils" pārsvars svārstījās no astoņiem līdz trim punktiem, bet pirmais puslaiks tika uzvarēts ar 45:38.

Otrajā puslaikā Kijevas basketbolisti pakāpeniski atspēlējās un ceturtās ceturtdaļas sākumā pārņēma vadību - 63:62. Nedaudz vēlāk ar sešu punktu izrāvienu viesiem no Kijevas bija jau piecu punktu pārsvars. Ventspils basketbolisti gan atspēlējās un trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Jānis Kaufmanis izlīdzināja rezultātu - 72:72.

Otrā laukuma galā 5,6 sekundes pirms finālsvilpes pie diviem soda metieniem tika Kaufmanis. Pirmo viņš trāpīja grozā, bet otrais nebija precīzs. Ari viesi ieraidīja vienu no diviem "sodiņiem", bet Kaufmanis pēdējā sekundē netrāpīja ļoti tālu "trejaci", un "Ventspils" cieta zaudējumu ar 78:81.

Kijevas komanda ar trim uzvarām trīs spēlēs ir grupas līdere, bet Ventspils vienība ar diviem panākumiem atrodama otrajā vietā. Ventspilnieki viesos ar 96:76 uzvarēja Kermendas "Egis" no Ungārijas, bet savā laukumā sagrāva "Landstede Hammers" ar 111:74. Tikmēr Zvolles vienība mājās ar 68:77 piekāpās Ainara Bagatska vadītajam Ukrainas klubam "Kyiv", kas otrajā mačā savā laukumā ar 80:78 pieveica Kermendas "Egis".

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka "Ventspils" pirmajā posmā triumfēja savā apakšgrupā, pa divām reizēm pārspējot Prištinas "Sigal" no Kosovas, Nikosijas APOEL no Kipras un Baireitas "Medi" no Vācijas. Savukārt "Kyiv" apakšgrupā ieņēma pirmo vietu ar bilanci 4-2, otrajā vietā grupā atstājot Minskas "Cmoki" ar Edmundu Valeiko treneru kolektīvā.