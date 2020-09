Eiropas čempionāts Jūrmalā nelabvēlīgos laikapstākļos var tikt pabīdīts uz priekšu

Lēmumu par to, varēs vai nevarēs spēlēt, pieņems Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) pārstāvji. CEV inspektors igaunis Laoss Lukass, kurš atzīmē, ka, viņaprāt, šis būs sezonas nozīmīgākais turnīrs pasaulē, savā ilgajā CEV pārstāvja karjerā atceras tikai vienu gadījumu, kad netika sadalītas medaļas. Toreiz tika aizvadīti pusfināli, taču divas izšķirošās cīņas nenotika, piešķirot divas otrās un divas ceturtās vietas.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 16 valstīm un sieviešu duetus no 13 valstīm.