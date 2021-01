Laksam zaudējumā lielākais spēles laiks komandā

Laksa laukumā pavadīja vislielāko laiku no visiem mača dalībniekiem - 35 minūtes un desmit sekundes, kuru laikā realizēja divus no pieciem divpunktu metieniem un trīs no sešiem "trejačiem". Viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, trīsreiz kļūdījās, tika pie efektivitātes koeficienta astoņi un spēli beidza priekšlaicīgi ar piecām piezīmēm.