NBA simboliskajā izlasē vienbalsīgi iekļauts tikai Adetokunbo

Uzbrucējs Adetokunbo balsojumā saņēma maksimālos 500 punktus, aiz sevis atstājot aizsargu Luku Dončiču (476 punkti) no Dalasas "Mavericks" un centra spēlētāju, šīs sezonas MVP Nikolu Jokiču no Denveras "Nuggets".

Otrajā simboliskajā izlasē iekļauti aizsargi Dža Morants (301 punkts) no Memfisas "Grizlies" un Stefens Karijs no Goldensteitas "Warriors" (274 punkti), uzbrucēji Kevins Durents (276 punkti) no Ņūdžersijas "Nets" un Demārs Derouzens (184 punkti) no Čikāgas "Bulls", kā arī centra spēlētājs Džoels Embīds (414 punkti) no Filadelfijas "76ers".