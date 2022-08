Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Trīs karsti punkti

Cīņa par Eiropas kausiem. Starp FK "Liepāja" un FK "Auda" jeb starp ceturto un piekto vietu turnīra tabulā ir tikai trīs punkti. Liepājniekiem ir par divām aizvadītām spēlēm mazāk, bet līdz mačam ar "Audu" viņi vēl 4.augustā savā laukumā tiksies ar BFC "Daugavpils" komandu. Tamaza Pertijas vadībā FK "Liepāja" virslīgā ir uzvarējusi tikai vienā no piecām spēlēm (ne bez pūlēm spēles galotnē ar 2:0 tika pieveikta Salaspils "Super Nova") - pārējās četrās spēlēs ir viens zaudējums un trīs neizšķirti. Nebija tālu no zaudējuma liepājnieki arī mačā ar FK "Metta", taču tajā pašā laikā varēja arī uzvarēt. Liepājas komanda pa īstam sāka spēlēt tikai tad, kad rezultāts kļuva draudošs - 0:2 (65.minūtē), bet pamatlaika beigās un kompensācijas laikā varēja arī izraut uzvaru. Liepājniekus pat vienas spēles ietvaros mētā kā pa viļņiem, un to sekmē arī krasās pārmaiņas komandas rindās (pirms dažām dienām prom - uz Podgoricas komandu Melnkalnē - devās arī viens no līdzšinējiem aizsardzības balstiem Marko Simičs). Skaidrs, ka spēle 7.augustā starp FK "Liepāja" un FK "Auda" neizšķirs ceturtās vietas likteni, taču abām komandām šai spēlei būs augsta likme.