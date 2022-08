Kijivas "Dinamo", "Rangers", PSV un "Benfica" sasniedz UEFA Čempionu līgas "play off" kārtu

"Play off" iekļuva arī Haifas "Maccabi" no Izraēlas, kas gan atbildes spēlē viesos ar 0:2 (0:2) piekāpās Limasolas "Apollon" no Kipras, tomēr divu spēļu summā bija pārāka ar 4:2.

Droši nākamo kārtu sasniedza arī "Bodo/Glimt" vienība no Norvēģijas, kas atbildes mačā viesos cīnījās neizšķirti 1:1 (0:1) ar lietuviešu komandu Viļņas "Žalgiris", bet divu maču summā bija pārāka ar 6:1.

Pie iespējas spēlēt "play off" tika arī Pilzenes "Viktoria" no Čehijas, kas atbildes mačā ar 2:1 (0:1) un divu spēļu summā ar 4:2 uzvarēja pagājušās sezonas UEFA Čempionu līgas grupu turnīra dalībnieci Tiraspoles "Šeriff" no Moldovas.

Vēl Belgradas"Crvena Zvezda" no Serbijas ar 2:0 (1:0) viesos pieveica Erevānas "Pyunik" no Armēnijas, divu spēļu summā triumfējot ar 7:0, bet Azerbaidžānas komanda Agdamas "Qarabag" ar 3:1 (1:0) un 4:2 summā pārspēja Budapeštas "Ferencvaros" ir no Ungārijas.