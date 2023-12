Video ⟩ Merzļikins un Girgensons nepiedalās Kolumbusas uzvarā pār Bufalo

"Blue Jackets" vārtos šajā mačā bija Daņiils Tarasovs, kurš tika galā ar 25 no 29 mājinieku metieniem, tiekot galā ar 86,2% metienu. Pretējos vārtos spēli uzsāka Devons Levi, kurš tika galā ar 14 no 18 metieniem, bet otrā perioda sākumā viņu nomainījušais Uko-Peka Lūkonens atvairīja 11 no 16 metieniem.