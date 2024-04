Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Bez pārsteigumiem

Savus pirmos vārtus virslīgā šīs sezonas tikai otrajā savā spēlē guva Mareks Mikšto un ar to pietika, lai BFC "Daugavpils" uzvarētu. Pārsteigums? Diezin vai, ja ņem vērā nevis to, ka Valmieras komandas 2022. gadā bija čempione, bet gan notikumus šajā sezonā (it īpaši pēdējās 3-4 spēlēs). Cik ilgi pietiks "pulvera" Daugavpils komandai – tas jau ir cits jautājums. Katrā ziņā komandas spēles saturs (īpaši uzbrukumā) likumsakarīgi ļauj atrasties turnīra tabulā pirmajā trijniekā. Droši vien, ka Valmieras komandas sniegumu ietekmē arī finansiālās problēmas – laukumā neviens neslinko, pašatdeves trūkumu pārmest nevar, bet tomēr negatīvais fons nevar neietekmēt komandas spēli un vēl vairāk – noskaņojumu treniņos. Jācer, ka nenonāks līdz triju punktu atņemšanai.