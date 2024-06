Seska ekipāžai WRC debijā devītais rezultāts Polijas rallija pirmajā ātrumposmā

Mikolajku autodromā sacenšoties 2,5 kilometrus garā distancē, Seska ekipāža, kas startē ar "Ford Puma Rally1" spēkratu, finišēja vienā minūtē un 46,2 sekundēs. No ātrumposmā uzvarējušā igauņa Ota Tenaka ("Hyundai i20 N") latvieši atpalika 3,7 sekundes, bet astotajai pozīcijai zaudēja tieši vienu sekundi.

Grants seguma rallijā Polijā tiks aizvadīti kopumā 19 ātrumposmi. Piektdien ātrumposmi būs no plkst.9.45, sestdien - no plkst.9.30, bet svētdien - no plkst.10.