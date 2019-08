U-19 izlases treneris Graudiņš: Visas galvenās cīņas basketbolistēm vēl priekšā

Turnīra pirmajā mačā Latvijas jaunās basketbolistes ar rezultātu 65:54 (15:11, 16:16, 17:11, 17:16) pārspēja vienaudzes no Kanādas.

"Zinājām, ka Kanāda izlases līderes ir augumos lielas un pretinieces centīsies to izmantot, spiežoties uz groza apakšu. Aizsardzībā zināmā mērā riskējām, atstājot brīvākas rokas viņu ārējai līnijai, taču risks attaisnojās. Kanādietes no tālienes meta samērā maz, jo nav gatavas to darīt. Savukārt soda laukumā izdevās viņas apturēt. Turklāt, lai arī skaitļi rāda, ka grozu zaudējām, kopumā pietiekami labi atbloķējām pretinieču garās spēlētājas un pie mūsu groza viņas pie atkārtoties metieniem tika reti," Latvijas Basketbola savienība (LBS) citē Graudiņa teikto.