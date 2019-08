RFS gūst vārtus mača izskaņā un izbēg no neizšķirta pret "Daugavpili"

Pie pirmās iespējas gūt vārtus "Riga" nonāca mača desmitajā minūtē, kad no aptuveni 26 metru distances bija iespēja izpildīt brīvsitienu, kurš gan rezultātu nenesa. Puslaika otrajā pusē krietni bīstamāka epizode pie mājinieku vārtiem izvērtās pēc izpildīta stūra sitiena, kad bumba atlēca soda laukumā, kurā bija liela spēlētāju burzma, tomēr pirmais pie tās tika daugavpiliešu aizsargs, neitralizējot situāciju.

Spēles 36.minūtē "Daugavpils" komandai bija iespēja raidīt bumbu tukšos vārtos, jo tajos atgriezties vēl nepaspēja Kaspars Ikstens, tomēr raidītais sitiens bija par spēcīgu. Rezultātu pirms došanās atpūtā vēl centās mainīt Roberts Savaļnieks, kurš aptuveni no 16 metru atzīmes, spēcīgi sita pa vārtiem, tomēr raidījums bija neprecīzs. Pirmais puslaiks noslēdzās ar bezvārtu neizšķirtu.

Otrajā puslaikā pie pirmās reālās vārtu gūšanas iespējas tika "Daugavpils". 53.minūtē Edgars Ivanovs apsteidza aizsargu un no soda laukuma izdarīja sitienu, kas tika atvairīts, bet pie atlēkušās bumbas tika Kaspars Kokins, kurš arī nespēja gūt vārtus, rezultātam paliekot 0:0.

20 minūtes vēlāk pēc pārkāpuma pie soda laukuma brīvsitiena iespēja no nepilniem 20 metriem bija "Riga" komandai. Bumba tika iecentrēta soda laukumā, tomēr pēc lēciena, Darko Lemajiča sitiens ar galvu bija neprecīzs.

Mača rezultātu izdevās atklāt 81.minūtē, kad Alans Siņeļņikovs no kreisās laukuma puses centrēja bumbu daugavpiliešu soda laukumā, bet tā vietā, lai izraidītu bumbu autā, "Daugavpils" kapteinis Skolovs to ieradīja savos vārtos, nonākot iedzinējos ar 0:1. Rezultātu glābt centās daugavpilietis Namdi Ofors, kura raidījums ar galvu bija neprecīzs, līdz ar to mačs noslēdzās ar minimālu zaudējumu.