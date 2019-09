Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: brīva vairs tikai "bronza"?

Ceturto vietu no otrās vietas pašreiz šķir 8 punkti un tik īsā distancē tas ir daudz, kaut arī līderu grupas komandas var zaudēt punktus spēlē ar jebkuru pretinieku. Viss skaidrs? No otras puses - trešo vietu no otrās šķir tikai četri punkti, turklāt FK "Ventspils" ir par vienu aizvadītu spēli mazāk nekā RFS un vai brīva vairs tikai "bronza", vai arī par "sudrabu" vēl var paspēkoties - to lielā mērā var ietekmēt trešā riņķa pārceltā spēle 18. septembrī starp "Riga FC" un FK "Ventspils".