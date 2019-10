Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" viens no līderiem Kristaps Porziņģis uzjautrinājis savus komandas biedrus, iekāpjot kādam no viņiem piederošā sporta auto. Video redzams, ka Porziņģim ir ievērojamas problēmas gan iekļūt, gan izkļūt no automašīnas. Amizantās situācijas laikā Porziņģis arī pajoko, ka izkāpšana no auto likusi viņa potītei sarauties krampjos. Kā zināms, sporta auto nav tie komfortablākie pārvietošanās līdzekļi arī vidusmēra auguma cilvēkam.