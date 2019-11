"Rīgas" hokejisti MHL mačā izcīna uzvaru

Abas komandas lielu daļu mača spēkojās līdzīgi, taču noslēdzošajā periodā izcēlās nekārtības, jo apmalē tika iegrūsts "Rīgas" hokejists. Tā rezultātā no Kristaps Skrastiņš no "Rīgas" un Kirils Kozirkins saņēma 5+20 minūšu sodu, spēli noslēdzot priekšlaicīgi. Rīdzinieki pēc šīs epizodes ieguva arī četru minūšu skaitlisko vairākumu, tomēr to izmantot neizdevās.