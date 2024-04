Mihelsons ievēlēts Eiropas Futbola klubu savienības valdē

Briselē tika aizvadīta Eiropas Futbola klubu savienības ģenerālā asambleja, kurā kopumā piedalījās 80 futbola klubu pārstāvji no 20 valstīm. Latviju organizācijas ģenerālajā asamblejā pārstāvēja "Riga", "Valmiera", "Metta", "Tukums 2000"/"Telms", "Daugavpils" un "Jelgava".

Eiropas Futbola klubu savienības ieskatā Eiropas futbolā viens no galvenajiem uzdevumiem būs saglabāt konkurētspējīgu vidi. Tāpat organizācijas viens no mērķiem ir nākotnē panākt to, lai tiktu uzlabota UEFA klubu sacensību ieņēmumu sadale.