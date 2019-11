Mejerim nedaudz pietrūkst līdz "double-double" Vienotās līgas spēlē

Mejeris laukumā pavadīja 34 minūtes un 44 sekundes, kas bija otrs lielākais spēles laiks komandā. Sev atvēlētajā laikā latvietis grozā raidīja četrus no sešiem divpunktu un vienu no diviem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja četrus no astoņiem "sodiņiem". Tāpat viņa rēķinā deviņas atlēkušās bumbas un 18 efektivitātes koeficienta punkti.