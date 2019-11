Ķipurs: Mums bija motivācija, šodien jaunieši ir jāieinteresē

"Kad sāku bobslejista karjeru, biju jau diezgan nobriedis sportists, pāri 20 gadu vecumam," ienākšanas bobslejā salīdzināšanu savā laikā un šodien ar savu iesaistīšanos bobslejā sāk Jānis Ķipurs. "Vieglatlētikā lodes grūšanā un diska mešanā jau biju pabijis Latvijas jauniešu un junioru izlasē. Pēc tam vēl divus gadus pavadīju armijā, tai skaitā sporta rotā. Turpināju trenēties, atgriezies no armijas, un tad pieteicos bobslejā. Tomēr bobslejā bija pavisam cits līmenis, ne tas, pie kura biju pieradis vieglatlētikā. Tas bija nesalīdzināmi profesionālāk un grūtāk, bet es spēju sevi motivēt, ka iespēja ir jāizmanto. Sakostiem zobiem gāju visam procesam cauri un nokļuvu tur, kur nokļuvu (līdz olimpiskajam zeltam. - aut.)."

"Mums toreiz tā bija ļoti retā iespēja sevi pierādīt augstā līmenī. Daudz tādu iespēju Padomju Savienībā nebija, ja nu vienīgi iekļūt izlasē un piedalīties starptautiskās sacensībās," toreizējo situāciju raksturo treneris. "Tagad jauniešiem ir milzīgas izvēles iespējas. Durvis vaļā ir visādā ziņā, un jaunieši to izmanto. Tāpēc ieiešana sportā ir savādāka. Viņus nākas papildus motivēt. Mūs motivēt nevajadzēja – ārzemju braucieni, izlase, cerība piedalīties olimpiskajās spēlēs... Tā bija milzīga motivācija.

Šodien mums jāspēj jaunieši ieinteresēt un motivēt izvēlēties ceļu sportā, konkrēti – bobslejā. Gan treneriem, gan Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai jāmāk viņi nostādīt uz pareizā ceļa. Nevar tā būt, ka federācija tikai visu dod un viņiem ar baltiem cimdiem tas jāpaņem un jābrauc. Tomēr tāda brutāla izdzīšana, kāda bija mums, šobrīd nestrādās. Ir nepieciešams kompromisa variants, kad sportistiem ir jādod iespēja. Un, kad viņi ir iekļuvuši komandā, viņiem jāpalīdz un jāievirza profesionālajā gultnē. Tad jau viss būs atkarīgs no pašiem sportistiem. Mums pašlaik bobslejs ir tik augstā līmenī, ka praktiski jebkurās sacensībās varam cīnīties par medaļām, un attieksmei jābūt visprofesionālākajai. Tikai tie sportisti, kas spēs sev piešķirt visaugstāko motivāciju, spēs virzīties uz priekšu. Tie, kas gribēs iet pa vairākiem ceļiem dzīvē, nenokļūs tur, kur mēs ceram, ka viņi nokļūs."

Ķipurs ar prieku trenē pašreizējos trīs viņam uzticētos 15 gadus vecos jauniešus. "Pašlaik jaunieši ir pirmsākumos. Un es teiktu, ka šobrīd viņiem āķītis ir ieķēries lūpā. Mans uzdevums, tai skaitā, ir strādāt tā, lai viņi nenorautos no āķa. Talants viņiem ir. To es kā treneris, kas strādājis ar dažādas klases sportistiem, tai skaitā ilgstoši ar augstas klases sportistiem, varu apgalvot. Janvārī būs jaunatnes olimpiskās spēles. Redzēs, kā viņiem tur veiksies, cik viņiem liela saglabāsies motivācija, un turpināsim soļot pa trepītēm uz augšu. Cerības uz viņiem ir, bet to rādīs laiks, kā viss sakārtosies."