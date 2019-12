Laksa pēc vairāk nekā gadu ilgas pauzes laukumā atgriežas ar 23 punktiem

Uzvarētājām rezultatīvākā ar 25 punktiem bija Zenta Meļņika, kura arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, bet Laksa pēc izārstētā savainojuma demonstrēja lielisku sniegumu, iemetot 23 punktus. Basketboliste grozā netrāpīja tikai vienu no sešiem divpunktu metieniem, savukārt no tālienes viņai izdevās iemest tikai divus no astoņiem mēģinājumiem.