Bergāmo "Atalanta" debijas reizē iekļūst UEFA ČL izslēgšanas spēlēs

"Atalanta" savā C apakšgrupas pēdējā spēlē viesos ar 3:0 (0:0) pārspēja Ukrainas komandu Doņeckas "Šahtar".

Zīmīgi, ka Bergāmo pirmajās trīs grupu turnīra spēlēs pie punktiem nebija tikusi, bet vēl pirms trešdienas mača, vienība atradās pēdējā pozīcijā C apakšgrupā.

Visai negaidīti, bet spēles rezultāts atklāja mājinieki, kuru rindās desmitajā minūtē izcēlās Dani Olmo, kas arī izrādījās vienīgi "Dinamo" vārti šajā mačā. No 34. līdz 54.minūtei Gabriels Hesus noformēja sev "hat-trick", bet sešas minūtes līdz pamatlaika beigām, Fils Fodens iepretim vārtiem saņēma piespēli no Bernardu Silvas, sitot precīzi no ļoti tuvas distances.